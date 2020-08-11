СМИ: американцам с COVID-19 могут запретить въезд в США

11.08.2020, 13:31, Новости дня

Администрация президента Дональда Трампа может запретить гражданам США и обладателям вида на жительства возвращаться в страну в случае подозрений, что они инфицированы коронавирусом.

Эту информацию подтвердил Reuters высокопоставленный американский чиновник.

Чиновник сообщил, что проект нормативного акта, который пока окончательно не согласован и может претерпеть изменения, наделяет правительство полномочиями запрещать въезд в страну людям в случае «разумных» предположений, что они больны COVID-19 или другими заболеваниями.

Предполагается, что документ, о котором первой сообщила газета New York Times в понедельник, будет выпущен федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний, которые играют ведущую роль в реакции на пандемии, заявил Reuters высокопоставленный чиновник.