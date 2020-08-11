Беларусь: насилие со стороны властей продолжается

11.08.2020, 13:31, Новости дня

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская под давлением властей покинула страну вместе с начальником ее предвыборного штаба Марией Мороз, сообщают во вторник, 12 августа, СМИ. При этом часть команды Тихановской остается в «заложниках».

Напомним, Светлана Тихановская не признала итоги выборов в президенты, победителем которых признан Александр Лукашенко. По мнению, независимых наблюдателей и оппозиции, именно Тихановская выиграла выборы, причем с существенным перевесом.

Между тем минувшие сутки в Беларуси вновь ознаменовались массовыми протестными акциями в различных городах республики и насилием со стороны правоохранителей, использующих различные спецсредства. По официальным данным, среди манифестантов есть, по меньшей мере, один погибший.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу ситуации в Беларуси.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, как были проведены президентские выборы в Беларуси 9 августа, не являвшиеся свободными и честными, – сказал Помпео. – Жесткие ограничения допуска кандидатов к выборам, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили этот процесс. Мы сожалеем, что наблюдатели ОБСЕ / БДИПЧ не получили своевременного приглашения для наблюдения за голосованием. Свободные и честные выборы с реальной конкуренцией являются основой власти и легитимности всех правительств».

Госсекретарь призывал белорусское правительство уважать права всех белорусов на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и освободить незаконно задержанных. Кроме того Помпео решительно осудил продолжающееся насилие в отношении протестующих и задержание сторонников оппозиции, а также отключение Интернета для ограничения возможности белорусов обмениваться информацией о выборах и демонстрациях.

«Белорусское общество не хочет ни своих, ни чужих диктаторов»

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что поздравление Путина в связи с «победой» Лукашенко на выборах вызвано солидарностью между двумя диктаторами. На его взгляд, несмотря на все серьезнейшие противоречия между Москвой и Минском и отказ Лукашенко интегрироваться в Россию, это остается главным эмоциональным мотивом взаимоотношений сторон.

«Но стратегический мотив – возможность новой игры на присоединение Беларуси к Российской Федерации в связи с тем, что Запад для Лукашенко теперь явно закрыт, – уточнил эксперт в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Думаю, что одновременно это станет и стратегической ошибкой Кремля, потому что можно присоединить Лукашенко, но сейчас уже, судя по всему, нельзя присоединить белорусское общество. Оно стало другим и не хочет ни своих, ни чужих диктаторов».

Так что вся игру будет очень скомканной и с весьма неопределенными перспективами, констатировал Андрей Колесников. Вместе с тем, он полагает, сдержать Лукашенко от чрезмерных репрессий сейчас будет довольно трудно: «Похоже, в нем действуют скорее животный инстинкт, инстинкт самосохранения. Какие-то рациональные мотивы, сторонние призывы вряд ли будут иметь ощутимый эффект и успокоят ситуацию. Лукашенко, разумеется, начнет снова маневрировать, но это не впечатлит Запад совсем».

Подозреваю, что в отношении Беларуси могут вернуться даже те санкции стран Евросоюза, которые были не так давно сняты, резюмировал политолог.

«Свержение Лукашенко волею народа – слишком сильный пример для России»

В свою очередь, политик Леонид Гозман обратил внимание, что Лукашенко, помимо президента РФ, также поздравил и святейший патриарх Кирилл, «не сказав при этом ни слова о насилии и не призвав власти к сдержанности». Как ему кажется, у Путина главная задача – не допустить того, чтобы власть в Беларуси определилась волею народа.

«Наши начальники явно не любят Лукашенко, личное раздражение против него прорывалось неоднократно, и, по-видимому, не беспричинно, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Их страшный сон – народ, который на выборах смещает диктатора. С этим они идеологически смириться не могут. К тому же Беларусь слишком близко от Москвы, это не Венесуэла. Причем, близко не только географически, но и ментально».

Свержение Лукашенко волею народа – слишком сильный пример для России, утверждает Леонид Гозман. Поэтому, как ему представляется, Путин будет его поддерживать: «Наверняка Лукашенко уже получил согласие Москвы и на чудовищные фальсификации и кровопролитие ради удержания власти. Если надо, Лукашенко снова станут давать деньги – понятно, в обмен на что-то. Сам он удержать власть не сможет, у него не ресурсная экономика. Его диктатура держится только на подпитке со стороны Кремля».

Помимо прочего политик выразил опасение, что в этой геополитической игре президент Путин может попытаться осуществить свою заветную мечту и «аннексировать Беларусь»: «Если это будет сделано, то это станет абсолютной катастрофой – куда более серьезной, чем Крым. Потому что значительная часть белорусов, независимо от того, какую позицию займет Лукашенко, предаст он свою страну или нет, начнет вооруженное сопротивление. Значит, будет настоящая война, и в Россию пойдут похоронки».

К сожалению, такой вариант совсем не исключен, подытожил Леонид Гозман.