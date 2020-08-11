Бородина объяснила, почему не смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц

11.08.2020, 13:30, Разное

Ксения Бородина ответила на вопросы подписчиков в своих Instagram-stories. В рамках данной рубрики она объяснила, почему не смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

Недавнее интервью Ляйсан Утяшевой спровоцировало бурные обсуждения в Сети доходов знаменитостей. Данная тема не прошла мимо и Ксении Бородиной. Когда телеведущая решила в очередной раз пообщаться со своими подписчиками в Instagram, ей поступил вопрос, связанный с тратами в течении месяца. Так, интернет-пользователь захотел узнать, сможет ли блогер прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

Телеведущая рассказала, что в начале карьеры зарабатывала около 200 долларов и этого ей полностью хватало.

«Всё успевала и кайфовала от жизни», – поделилась Бородина.

Тем не менее, сейчас у неё совершенно другая жизнь, а соответственно, и расходы. Телеведущая воспитывает двух дочерей. Немалая сумма денег уходит на их образование. Отдельную статью расходов составляет их с мужем загородный дом и персонал. Помимо этого, часть семейного бюджета уходит на развитие бизнеса. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что Ксения Бородина любит люксовые вещи и косметические средства.