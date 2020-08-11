Ученые: Штаммы ВПЧ могут повлиять на прогноз рака шейки матки

11.08.2020, 13:30, Разное

Ученые, которые работают в Университете Британской Колумбии и Канадском центре GSC, опубликовали в издании Nature Genetics результаты исследования по прогнозу рака шейки матки. Оказывается, что на это могут влиять штаммы ВПЧ (вирус папилломы человека).

Специалисты провели первое всеобъемлющее исследование, которое касается анализа молекулярных показателей рака шейки матки. Ученые сравнили образцы опухолей пациенток из Уганды и выявили, что между ними существуют различные геномные различия. Они вызваны тем, что действуют различные вариации вируса папилломы человека, которые называют клады. Например, ВПЧ-18 и ВПЧ-16, которые принадлежат к классам А7 и А9, выявляются в 70% случаев при раке шейка матки. При этом, первый штамм относят к более клинически агрессивной онкологии.

ВПЧ в научном мире считают основной причиной развития рака шейки матки. Риск заболевания можно снизить, регулярно проходя скрининг и делая вакцинацию против вируса папилломы человека. Несмотря на это, данное онкозаболевание является самым распространенным видом смертности от рака у представительниц прекрасного пола. По прогнозу исследователей, к 2040 году летальные исходы от рака шейка матки увеличатся на 50%.