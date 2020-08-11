В Сети раскрыли секрет успеха хита Михаила Шуфутинского «Третье сентября»

11.08.2020, 13:30, Разное

В Сети раскрыли секрет успеха популярного хита 90-х Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Тайна кроется в его туманном смысле, говорится в документальном сериале о русской поп-музыке «Ленты.ру» (YouTube-канал).

72-летний заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский, снискавший популярность в девяностые годы, до сих пор интересен общественности, его творчество знают люди разных возрастов и профессий. Для россиян большая честь, если удаётся пригласить лауреата премий «Шансон года» на корпоративы. Над хитом «Третье сентября» трудились мэтры отечественной эстрады: стихи написал композитор и певец Игорь Николаев, а музыку – продюсер Игорь Крутой. Эта песня впервые увидела свет в 1993 году, а через год стала очень востребованной и вошла в сольный альбом «Гуляй, душа».

Смысл песни несколько туманен, вот почему она объединила многомиллионную аудиторию: каждый зритель пропустил хит девяностых через себя и собственные переживания. Примечательно, что композиция на сегодняшний день стала интернет-мемом: в соцсетях традиционно именно 3 сентября появляются шутки о перевёрнутом календаре и горящих рябинах, о которых поёт шансонье.

«Третье сентября» – не единственный хит Михаила Шуфутинского. Его музыкальная копилка славится песнями «Душа болит», «Обожаю», «Пальма-де-Майорка», «Марджанджа», «Левый берег Дона».