 

Глеб Матвейчук стал отцом во второй раз

11.08.2020, 13:25, Разное

Глеб Матвейчук и его гражданская жена, актриса Елена Глазкова, стали родителями во второй раз. Об этом артист рассказал лично на своей странице в Instagram, обнародовав не только пол ребенка – это мальчик, но и имя – Александр.

Александр Матвейчук, мы тебя очень ждали!

– написал Глеб, снабдив сообщение тегом #дваждыпапа. Судя по данным на весах, малыш родился настоящим богатырем: его вес – 4,5 килограмма. О беременности Елены пара рассказала в мае этого года, став героями программы Бориса Корчевникова “Судьба человека”. 

О романе Глеба Матвейчука и Елены Глазковой стало известно летом 2017 года – тогда артисты перестали скрывать свои отношения и начали открыто делиться совместными снимками в соцсетях. В феврале 2018-го Матвейчук сделал возлюбленной предложение во время своего концерта. Исполнив песню “Эти глаза напротив”, он преподнес Елене кольцо с бриллиантом. Глеб и Елена впервые стали родителями в сентябре 2018-го – у них родилась дочь Алиса. Малышка весом 3390 граммов и ростом 52 сантиметра появилась на свет в одной из столичных клиник вечером 24 сентября. За несколько недель до рождения ребенка Глеб и Елена приняли участие в фотосессии HELLO! и рассказали о том, как случайная поездка на фестиваль в Грецию стала для них судьбоносной:

Мы познакомились совершенно случайно. Но теперь я считаю, что наша встреча была предопределена. Это случилось в Греции, на кинофестивале. Я купил билет в самый последний момент. Был убежден на 95 процентов, что вообще туда не полечу, но неожиданно образовалось окно в рабочем графике. Я увидел Лену в первый же день, и она мне сразу понравилась.

Напомним, Глеб Матвейчук с 2010 года был в браке с актрисой Анастасией Макеевой. Спустя шесть лет пара распалась.

Глеб Матвейчук и Елена Глазкова в съемке HELLO!



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