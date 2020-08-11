Володин призвал Лукашенко строить отношения с Россией на основе доверия

11.08.2020, 13:23, Разное

Депутаты Госдумы вместе с белорусскими коллегами выступают за развитие Союзного государства, отметил Володин. Его потенциал не исчерпан, уверен спикер Госдумы.

Отношения между Россией и Белоруссией – особые, указал Володин. Он напомнил про общую культуру, историю и традиции двух стран. “Крайне важно строить наши отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения”, – сказал спикер.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным Центризбиркома республики, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Его соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

На следующий день президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием. Он выразил надежду на развитие интеграции двух стран.