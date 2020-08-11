 

Володин призвал Лукашенко строить отношения с Россией на основе доверия

11.08.2020, 13:23, Разное

Депутаты Госдумы вместе с белорусскими коллегами выступают за развитие Союзного государства, отметил Володин. Его потенциал не исчерпан, уверен спикер Госдумы.

Отношения между Россией и Белоруссией – особые, указал Володин. Он напомнил про общую культуру, историю и традиции двух стран. “Крайне важно строить наши отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения”, – сказал спикер.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным Центризбиркома республики, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Его соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

На следующий день президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием. Он выразил надежду на развитие интеграции двух стран.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Появились данные о грандиозном провале Глюкозы и Фадеева

26.06 / Названы самые свободные от наркотиков регионы России

22.07 / Впервые за долгое время: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер замечены на Ибице

06.08 / Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: «COVID-19 резко усугубил и без того критическую ситуацию, связанную с ростом экстремизма»

11.07 / Мнение: Жизнь в казарме, переделанной в барак…

20.05 / Эксперты официально признали сексуальную и игровую зависимость болезнью

04.08 / Получение пособий: подробности августовских изменений

02.08 / Корпорация Valve начала бороться с покупками игр через VPN

02.07 / В Сети появились изображения обновленного универсала Lada Largus

27.06 / Актер из «Гриффинов» отказался озвучивать персонажа из-за цвета кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска