Эксперт рассказал об экономических потерях России из-за забастовок в Белоруссии

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11.08.2020, 13:23, Разное

По словам эксперта, экономика Белоруссии практически не пострадает, если стачки будут длиться две-три недели. У государства есть все необходимые ресурсы для компенсации потерь.

Однако если сотрудники предприятий больше месяца не будут появляться на работе, это приведет к большим убыткам. Аграрный и промышленный секторы страны не смогут сразу оправиться после такого удара.

Это может привести к тому, что Россия получит не все поставки Белоруссии, отметил Скопин. Из-за массовых беспорядков белорусская экономика станет более изолированной, сообщает “Говорит Москва”.

“Граждане будут зацикливаться на себе, интересах своей страны”, – заявил профессор Московского государственного университета.

О массовых забастовках в Белоруссии стало известно 11 августа. Рабочие настаивают на повторном проведении выборов лидера страны и освобождении всех политзаключенных. Некоторые требуют признать Светлану Тихановскую главой государства.

Результаты президентской гонки были оглашены утром 10 августа. С большим отрывом победил действующий лидер Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила поддержку 10,09% избирателей.



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