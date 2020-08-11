На Марсе вновь образовался загадочный шлейф протяженностью в 1800 км

11.08.2020, 13:17, Разное

На Марсе исследователи обнаружили туманный шлейф, чья протяженность составила не менее 1800 км под небольшим углом к экватору. Возник он над 20-километровым вулканом Arsia Mons, при этом подобное явление астрофизики наблюдали в 2018 году, но причину его появления они назвать пока не могут.

Сотрудники Европейского космического агентства (ESA) выдвинули несколько гипотез, которые должны объяснить происхождение загадочного туманного шлейфа. Так, он мог образоваться после «дьявольских» вихрей и торнадо, которые ранее уже формировались на планете. Но у Марса слишком разряженная атмосфера для подобных природных явлений.

Согласно второй гипотезе туманный шлейф лишь внешне напоминает облако, состоит же он из частиц пыли и льда, которые были подняты с вулканического конуса в атмосферу. Ученые полностью отрицают, что причиной феномена стала вулканическая активность. В геологическом плане Марс является «мертвой» планетой, поэтому извержений вулканов на нем происходить не должно. Стоит отметить, что данный шлейф образуется исключительно рядом с вулканом Arsia Mons.