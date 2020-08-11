 

ФСБ задержала готовившего теракт жителя Башкирии

11.08.2020, 13:16, Новости дня

В башкирском городе Нефтекамск задержали местного жителя по подозрению в подготовке теракта, по данным регионального УФСБ, он намеревался поджечь местную администрацию для «инспирирования протестной активности».

«Сотрудниками УФСБ вскрыты намерения жителя города Нефтекамска совершить террористический акта путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – цитирует РИА «Новости» сообщение спецслужбы.

Мужчина намеревался с помощью поджога дестабилизировать деятельность органов государственной власти и инспирировать протестную активность «против действующего конституционного строя». Также подозреваемый открыто вел агитацию в интернете.

Подозреваемого задержали в ходе подготовки к преступлению. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям «Теракт» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Подозреваемый дал показания, у него изъяли гаджеты, на которых содержится «информация о подготовке к террористическому акту», и видеозаписи изготовления и испытаний зажигательных смесей.

Ранее во вторник полиция изъяла в квартире у жителя Москвы более 50 единиц оружия и около 6 тыс. патронов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Безбилетник избил и пытался изнасиловать телеведущую в поезде на Украине

14.07 / Симоньян обратилась к сотрудникам RT в связи с секс-скандалом в российских СМИ

01.07 / Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку «Автономной зоны Капитолийского холма»

24.07 / США собрались создать новый альянс для противодействия Китаю

18.07 / Британские ученые выделили шесть форм COVID-19

01.08 / Суд не установил первичную причину смерти рэпера Картрайта

17.07 / Ученые приблизились к раскрытию тайны темной материи

29.07 / Сенатор Уикер: в России сегодня более 300 политзаключенных

17.07 / Брата иранской журналистки «Голоса Америки» приговорили к восьми годам тюрьмы

08.08 / На теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки обнаружили травмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска