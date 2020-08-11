Белорусский эксперт: Тихановская сбежала, чтобы избежать ответственности

11.08.2020, 13:16, Новости дня

«Действия Тихановской – это самоустранение. Она сбежала, чтобы избежать ответственности за то, что вместе со своими коллегами подстрекала людей к массовыми беспорядкам», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Петровский, комментируя бегство кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Литву.

«Тихановская изначально организовывала протест так, чтобы уйти от ответственности. Она бросила людей против милиции, накручивая их на агрессивные действия. В целом вся избирательная кампания с ее стороны проходила в режиме травли сторонников действующего президента, сотрудников МВД и членов избирательных комиссий», – сказал политолог, сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский.

«В итоге сторонники Тихановской, будучи агрессивным меньшинством, не хотят брать на себя ответственность за случившееся. Тем более, что по их вине появилась первая жертва», – добавил эксперт.

«Три недели назад я дискутировал с представителем штаба Тихановской, господином Мацкевичем. Я задал ему конкретный вопрос: готов ли их штаб подавать заявку на согласованные акции 9, 10 и 11 августа, взяв на себя ответственность за протест? Вразумительного ответа я не получил. Мацкевич начал пространно вещать о каком-то праве на мирные собрания, хотя он прекрасно знает законодательство республики. Ввиду этого я уже тогда прогнозировал, что штаб Тихановской будет делать ставку на силовой захват власти и попытку государственного переворота», – рассказал собеседник.

«Что касается дальнейших перспектив протеста – я их оцениваю как незначительные. Речь идет об узкой социальной группе: это молодые люди с материальным положением выше среднего, рядом с которыми находятся «ультрас». Другие социальные группы в протестах не задействованы. Ну а действия Тихановской – это самоустранение. Она сбежала, чтобы избежать ответственности за то, что вместе со своими коллегами подстрекала людей к массовыми беспорядкам», – заключил Петровский.

Напомним, во вторник кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, комментируя сообщения о своем отъезде в Литву, заявила, что приняла это решение самостоятельно.

«Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», – сообщила Тихановская в видеообращении на YouTube.

«Знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие – возненавидят. Но, не дай бог, вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – призналась Тихановская.

Государственный пограничный комитет Белоруссии также подтвердил, что Тихановская выехала в Литву в ночь на вторник.

«В связи с многочисленными запросами СМИ Госпогранкомитет информирует: Светлана Тихановская оформлена на выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска «Котловка» в 3:30 11 августа», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.