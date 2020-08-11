ЕК усомнилась в достоверности данных по выборам в Белоруссии

11.08.2020, 13:16, Новости дня

Еврокомиссия, основываясь на данных местных наблюдателей, выражает серьезные сомнения в достоверности официальных результатах президентских выборов в Белоруссии.

«К сожалению, не было возможности для участия международных наблюдателей… Тем не менее, там присутствовали местные независимые наблюдатели. На основании информации, которую мы получили, есть серьезные сомнения в достоверности данных, объявленных Избирательной комиссией», – сказал официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.