Тихановская призвала белорусов не устраивать акции протеста

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11.08.2020, 13:08, Новости дня

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

«Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время», – сообщила Тихановская.

Она призвала граждан к благоразумию и уважению закона. «Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», – сообщила кандидат в президенты.

Ролик опубликовал поддерживающий белорусские власти анонимный телеграм-канал «Желтые сливы». Когда было записано видео, неизвестно, но на нем заметно, что Тихановская читает текст с листа, не глядя в камеру.

Во вторник утром министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве. При этом доверенное лицо политика заявила, что выезд кандидата в президенты в Литву «организовали» власти республики. Сама Тихановская заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. 

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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