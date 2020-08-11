Мужчина вернулся домой через 2 дня после своих похорон

11.08.2020, 13:03, Разное

В Индии мужчина вернулся домой спустя два дня после своих похорон. Об этом рассказал Times Now News со ссылкой на местную полицию.

Перед этим мужчина поругался с женой и ушел из домой. Обеспокоенные родственники сообщили в правоохранительные органы о его пропаже.

Вскоре полицейские нашли тело, похожее на описание пропавшего. Похороны состоялись в этот же день.

Однако через два дня мужчина вернулся домой. Он пояснил, что после ссоры с супругой устроился на работу, и поэтому не возвращался домой так долго.

Разумеется, семья мужчины была рада видеть его снова живым.