Мужчина вернулся домой через 2 дня после своих похорон
11.08.2020, 13:03, Разное
В Индии мужчина вернулся домой спустя два дня после своих похорон. Об этом рассказал Times Now News со ссылкой на местную полицию.
Перед этим мужчина поругался с женой и ушел из домой. Обеспокоенные родственники сообщили в правоохранительные органы о его пропаже.
Вскоре полицейские нашли тело, похожее на описание пропавшего. Похороны состоялись в этот же день.
Однако через два дня мужчина вернулся домой. Он пояснил, что после ссоры с супругой устроился на работу, и поэтому не возвращался домой так долго.
Разумеется, семья мужчины была рада видеть его снова живым.
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