Путин попросил доложить о закрытии вопроса с горячим питанием в школах

11.08.2020, 12:53, Новости дня

Президент Владимир Путин попросил доложить ему, когда все российские школы будут готовы к обеспечению детей горячим питанием и этот вопрос будет полностью закрыт.

Путин напомнил, что примерно 75% школ готовы к тому, чтобы провести соответствующую работу по обеспечению учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием, передает РИА «Новости».

«Вроде бы, 75% – это много. Но я хочу сказать, что 25% неготовых школ – вот это много. Я хочу знать, когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе, к обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов. Для этого прошу и правительство, прежде всего, Сергей Сергеевич (Кравцов, министр просвещения – ред.), к вам обращаюсь сейчас, руководителей регионов Российской Федерации, администрацию, полпредов регионов провести анализ того, что и где происходит, как и когда эта проблема будет окончательно закрыта», – сказал Путин.

Это, по словам президента, касается и малокомплектных школ. Семьи, как отметил президент, которые отправляют детей в такие учебные заведения, не должны быть поставлены в худшее положение, чем все остальные.

«Я сейчас обращаюсь ко всем руководителям субъектов РФ и прошу администрацию президента взять это на контроль, довести до конца. Нужно, чтобы все школы, чтобы все ученики во всех школах РФ пользовались теми льготами, по сути, бесплатное питание для учеников младших классов – это льгота, чтобы все дети в стране имели такую возможность. Жду предложений от регионов и правительства РФ. … Прошу вас эти вопросы все проработать и в ближайшее время доложить. Еще раз повторяю: хочу знать, когда и какими способами, в какие сроки эта проблема будет закрыта окончательно, целиком», – сказал Путин.

В ответ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о необходимости выделения еще 39 млрд рублей, чтобы обеспечить школьников горячим питанием, передает ТАСС.

«Предложенные мероприятия (по обеспечению школьников горячим питанием), конечно, потребуют дополнительных средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, на три года это около 39 млрд рублей, и хотя эти средства являются софинансированием указанной программы, их объем в ней определяющий. В среднем это около 80% каждого региона на программу, исходя из уровня его бюджетной обеспеченности», – сказал Мишустин.

Напомним, в январе президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в РФ горячим питанием.

В начале июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации горячего питания школьников, а 22 июня премьер Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учащихся начальной школы.