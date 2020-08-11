 

На Кубани впервые нашли монету времен правления последнего крымского хана Шахина Гирая

11.08.2020, 12:53, Новости дня

Российские археологи, работающие на Кубани, впервые нашли там монету последнего крымского хана Шахина Гирая, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Найденная монета относится к числу археологических раритетов, напоминающих об истории вхождения Крыма и Кубани в состав Российской империи в конце XVIII века, отмечается в сообщении.

«Монета Крымского ханства – бешлык – выпущена в третий год правления Шахина Гирая, на аверсе находится надпись «Хан Шахин Гирай», на оборотной – «Чеканено в Бахчисарае 1191 года» (по григорианскому календарю – 1779 год)», – передает РИА «Новости» сообщение Института.

«Восточные монеты, в том числе османские и крымские XVIII века, составляют очень небольшую группу среди нумизматических материалов Фанагории. Если в Крыму бахчисарайские бешлыки Шахина Гирая третьего года правления входят в многочисленную категорию монет, на Таманском полуострове они встречаются реже, а в Фанагории – это первая зарегистрированная находка», – отметил руководитель Фанагорийской археологической экспедиции РАН Владимир Кузнецов.

Шахин Гирай, от имени которого отчеканена монета, был последним крымским ханом. Он командовал Кубанской ордой и поддерживал вождей ногайцев, союзников России. После отделения Крыма от Османской империи в 1774 году при хане Сахибе II Гирае он стал вторым лицом в государстве и с дипломатической миссией посетил Петербург, став проводником российского влияния в Крыму. После свержения хана Шахин Гирай был возведен Россией в должность главы кубанских ногайцев, а в 1777 году при помощи РФ он захватил Крым и стал ханом.



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