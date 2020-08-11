 

Премьер Словакии прокомментировал высылку российских дипломатов

11.08.2020, 12:53, Новости дня

Глава словацкого правительства Игорь Матович, комментируя высылку из страны троих российских дипломатов, заявил, что иногда надо провести ограничительную черту и для друзей.

«Бывают случаи, когда и для своих друзей ты должен провести ограничительную черту. Да, русские – наши братья-славяне, а РФ – наш торговый партнер. Однако это не меняет того, что Словакия является суверенным государством, а не банановой республикой, где можно высмеивать дипломатические правила», – написал премьер в Facebook.

Матович добавил, что в мае, в разгар пандемии COVID-19 в Москве, он без колебаний позвонил российскому послу с символических предложением о передаче 75 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.

«С другой стороны, когда несколько дней назад мне сообщили о деятельности некоторых представителей российского посольства и злоупотреблении нашими визами для совершения убийства в Германии, я без колебаний принял решение, что такое действие не может остаться без последствий», – добавил премьер.

В понедельник стало известно, что Словакия высылает трех российских дипломатов. Братислава заявила, что выдачей виз «злоупотребляли» в генконсульстве страны в Санкт-Петербурге, что якобы привело к преступлению в другой стране Евросоюза. Москва уже пообещала зеркально ответить на высылку дипломатов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / США предложили РФ создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе

15.07 / Власти Турции пообещали сохранить иконы и фрески Айя-Софии

06.07 / Экс-глава “Укроборонпрома” Саламатин является сотрудником спецслужбы РФ – Данилов

06.07 / Израиль ответил на ракетные удары палестинских радикалов

19.07 / Стало известно о последних днях актрисы Макаровой

30.07 / США назвали срок полного вывода войск из Афганистана

21.07 / Академик РАН усомнился в готовности первой российской вакцины от COVID-19 к повсеместному использованию

31.07 / Кремль: Безосновательное задержание 33 россиян не соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска

28.07 / BMW выпустит электрическую версию седана BMW 5-Series

01.07 / Явка на голосовании по Конституции превысила 57,4%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска