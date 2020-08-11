Премьер Словакии прокомментировал высылку российских дипломатов

11.08.2020, 12:53, Новости дня

Глава словацкого правительства Игорь Матович, комментируя высылку из страны троих российских дипломатов, заявил, что иногда надо провести ограничительную черту и для друзей.

«Бывают случаи, когда и для своих друзей ты должен провести ограничительную черту. Да, русские – наши братья-славяне, а РФ – наш торговый партнер. Однако это не меняет того, что Словакия является суверенным государством, а не банановой республикой, где можно высмеивать дипломатические правила», – написал премьер в Facebook.

Матович добавил, что в мае, в разгар пандемии COVID-19 в Москве, он без колебаний позвонил российскому послу с символических предложением о передаче 75 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.

«С другой стороны, когда несколько дней назад мне сообщили о деятельности некоторых представителей российского посольства и злоупотреблении нашими визами для совершения убийства в Германии, я без колебаний принял решение, что такое действие не может остаться без последствий», – добавил премьер.

В понедельник стало известно, что Словакия высылает трех российских дипломатов. Братислава заявила, что выдачей виз «злоупотребляли» в генконсульстве страны в Санкт-Петербурге, что якобы привело к преступлению в другой стране Евросоюза. Москва уже пообещала зеркально ответить на высылку дипломатов.