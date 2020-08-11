“Народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны”. Байден призвал официальнй Минск отказаться от насилия

11.08.2020, 12:51, Новости дня

Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден призвал президента Беларуси Александра Лукашенко уважать права протестующих и воздержаться от дальнейшего насилия. Об этом говорится в блоге Байдена на сайте Medium.

“Демократии строятся на простой концепции, согласно которой граждане имеют право избирать своих лидеров и иметь право голоса ради будущего своей страны. После систематических репрессий в течение последних 26 лет при авторитарном режиме президента Александра Лукашенко народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны”, – говорится в сообщении.

Байден напомнил, что в отношении протестующих граждан применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Правоохранители задерживали протестующих и журналистов, “режим попытался заткнуть рот иностранным наблюдателям”.

“Это не действия политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливо проведенных выборах. Но благодаря отважным гражданам – журналистам, активистам и обычным людям, документировавшим эти экстраординарные события, – мы знаем правду о нападениях на демократию, совершаемых режимом”, – подчеркнул вероятный кандидат в президенты США.

Он призвал освободить всех политических заключенных и пересчитать голоса избирателей на прошедших выборах.

“Моя администрация никогда не уклонится от защиты демократических принципов и прав человека, и мы будем работать с нашими демократическими союзниками и партнерами, чтобы выступить единым фронтом и потребовать соблюдения этих прав”, – добавил Байден.

Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предв.арительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН “коктейлями Молотова”. В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Тихановская находится в Литве. Власти Беларуси вывезли ее из страны.