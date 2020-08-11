Богдан: Расцениваю поджог моей Tesla как угрозу от власти

11.08.2020, 12:51, Новости дня

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал в Facebook 11 августа, что расценивает поджог своего авто как угрозу от власти.

“Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль Tesla S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), я не принимаю это близко к сердцу. Конечно, всех волнует вопрос, кто это сделал и почему? Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти”, – написал он.

Богдан заявил о “символизме”, поскольку прошло ровно полгода, как он уволился из Офиса президента.

“Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории – моя работа. Перевожу: это вы сейчас плеснули керосинчику в костер. Ну что же, будем сейчас активно выводить вас на чистую воду и постараемся обеспечить вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных – не обещаю)”, – добавил бывший глава ОПУ.

Богдан опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно момент поджога авто неизвестным человеком.

Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль – Тесла S))) Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), но я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм – рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади Керівника Офісу Президента. Я розумію,що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії – моя робота. Перекладаю – це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік))) Ну що ж, будемо зараз активно виводити Вас на чисту воду і постараємось забезпечити Вас комфортними умовами відбування покарання ( про комфортні – не обіцяю). Posted by Андрей Богдан on Teisipäev, 11. august 2020

По данным полиции, авто Tesla подожгли около 3.00 11 августа. Никто не пострадал. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента. 11 февраля 2020 года глава государства Владимир Зеленский уволил Богдана.

Согласно электронной декларации, Богдан владеет автомобилями Tesla Model S и Tesla Model X.