Охлобыстин предсказал, что может случиться с Ефремовым в тюрьме

11.08.2020, 12:48, Новости дня

Актера Михаила Ефремова нельзя сажать в тюрьму, поскольку там он сопьется, лучше всего ограничиться условным сроком, «чтобы он отдавал государству лучшее, что у него есть – талант», сообщил артист Иван Охлобыстин.

«Я искренне надеюсь, что Мишу не посадят, потому что он умрет в тюрьме. Оптимальный вариант было бы дать ему условно, чтобы он отдавал государству лучшее, что у него есть – его талант. На поселении он сопьется. В тюрьме – тоже катастрофа», – сказал Охлобыстин РИА «Новости».

По его словам, Ефремова обожала вся страна, в тюрьме ему тоже «нальют и попросят почитать стихи».

Также Охлобыстин добавил, что Ефремов не только его старый друг, но и крестный отец дочери Анфисы.

«Я всем сразу сказал, что ко мне претензий не предъявляйте, я его как поддерживаю, так и буду поддерживать. И поддерживаю я не его, а жену Соню и детей, нашу тридцатилетнюю дружбу, и все, кто вокруг него, думают так же. Я не склонен романтизировать эту ситуацию, там совершенно очевидное преступление, по моему мнению», – сказал актер.

Он отметил, что Ефремова осуждают за то, что больше всего в нем любили – «пьянство, безбашенность, стихи про Путина».

«Русский человек пьяный и трезвый – это два разных человека, чаще всего друг другу не представленные. Я его адвокату сказал, что советую сказать на суде, что думают его друзья. Друзья выражают свои соболезнования семье погибшего, он горбатился, кормил семью и погиб ни за что. Виноватый не подлежит обсуждению, но мы никогда от него не откажемся», – сказал актер.

Кроме того, во время самоизоляции Охлобыстин написал пьесу «Пар» для Ефремова, которую он должен был ставить после пандемии. По его словам, за две недели до ДТП Ефремов попросил, чтобы пьесу поставил Гарик Сукачев.

«Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределенность и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам – меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами», – рассказал Охлобыстин.

Актер рассказал события, которые происходят в пьесе: действие происходит в бане в римском зале, собираются лучшие друзья, выпивают. Сначала все хорошо, а потом неожиданно начинается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей.

Ранее актер заявлял, что Ефремов находится под сильным влиянием своего адвоката Эльмана Пашаева. Также он утверждал, что у Ефремова начался «синдром Раскольникова», и тот сам желает попасть в колонию.

Напомним, Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Ефремову и отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.