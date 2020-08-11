Лавров призвал освободить российских журналистов в Белоруссии

11.08.2020, 12:48, Новости дня

Москва будет добиваться от Минска скорейшего урегулирования ситуации с задержанием в Белоруссии российских журналистов, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Необходимо нынешнюю ситуацию решать, исходя, прежде всего, из гуманных соображений. Будем добиваться сегодня в контакте с белорусскими коллегами скорейшего урегулирования всей этой ситуации», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Лавров призвал к скорейшему освобождению российских журналистов в Белоруссии и заявил, что Москва занимается этой ситуацией, передает РИА «Новости».

«Мы, естественно, занимаемся вопросом, который касается положения с нашими журналистами, нашими гражданами. … Мы понимаем, что многие из тех, кто был задержан, не имели аккредитации, но одновременно мы знаем, что она была запрошена своевременно с соблюдением всех правил и процедур», – подчеркнул он.

Министр также сообщил, что обсудит в ходе рабочего завтрака с германским коллегой Хайко Маасом задержание российских журналистов в Белоруссии.

В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.