 

На рынке «Теплый стан» в Москве началась спецоперация

11.08.2020, 12:48, Новости дня

В Москве на рынке «Теплый стан» перекрыли входы и выходы, там проходит спецоперация по борьбе с незаконной миграцией, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии проводят спецоперацию на рынке «Теплый стан» в Москве. По предварительной информации, в настоящее время проходит задержание подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей», – отметил собеседник ТАСС.

Он добавил, что операция связана с борьбой с незаконной миграцией.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Россию за последние полтора года не пропустили свыше 820 человек, причастных к терроризму и экстремизму.



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