Мнение: Красная черта

11.08.2020, 12:42, Разное

Германская компания Uniper, участвующая в проекте Северный поток-2, заявила, что проекту грозит либо заморозка, либо окончательное прекращение строительства в связи с существующими и перспективными санкциями США. В связи с этим компания рассматривает вопрос минимизации рисков и убытков.

По всей видимости, сценарий краха проекта рассматривается его участниками как вполне реальный. Вопрос лишь в "красной черте", дедлайне, за которыми будут приниматься окончательные решения. Как правило, достаточно выйти первому участнику, как остальные немедленно сделают то же самое. Последним, понятно, будет Газпром, так как ему и придется нести основное бремя убытков.

Строго формально, такой дедлайн определен – конец первого квартала 2021 года. Это срок, который обозначил Путин, гарантируя Меркель завершение строительства. Однако вероятно, что ждать так долго участники проекта не станут. Хотя бы потому, что уже понятно, что продолжать проект возможности нет.