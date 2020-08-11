Путин сообщил о регистрации вакцины от COVID-19 за день до ожидаемого срока

11.08.2020, 12:35, Разное



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«Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», – цитирует РИА Новости Владимира Путина. Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробнее проинформировать подробнее о регистрации препарата и добавил, что одна из его дочерей уже сделала себе прививку.

«В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и все», – рассказал Путин.

В минувшую пятницу замминистра здравоохранения Олег Гриднев сообщил о том, что вакцина от коронавируса будет зарегистрирована 12 августа. Таким образом, препарат зарегистрировали даже раньше обозначенного срока. Предположительно, первыми вакцину от коронавируса получат медицинские работники и пожилые люди.

Новость о том, что РФ намерена зарегистрировать вакцину, которая не прошла полный цикл клинических испытаний, очень встревожила как международное, так и российское медицинское сообщество.

«Я очень надеюсь, что китайцы и русские действительно протестируют вакцину перед тем, как ввести ее кому-либо», – заявил ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи (Anthony Fauci).

На брифинге 4 августа представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер (Christian Lindmeier) сообщил о том, что организация не имеет никаких данных о том, что в РФ планируется регистрация вакцины.

«Любые вакцины должны проходить через различные тесты и испытания, прежде чем будут лицензированы», – сказал Линдмайер и подчеркнул, что все страны — члены организации обязаны следовать руководящим принципам ВОЗ о разработке новых лекарственных препаратов.

«Другие страны следуют совершенно логичной схеме разработки препарата во всех трех фазах. А у нас влепили объединенную первую и вторую с участием 76 человек, и после этого решили проводить массовую вакцинацию. На такой выборке невозможно получить подтверждения эффективности препарата. Это похоже на соревнования — срезать все углы, первыми прийти к финишу и требовать награды. Но проблема в том, что на чаше весов здоровье — населения. Такое ощущение, что у нас никаких правил не существует. Если очень хочется, то можно все», – сообщила MedPortal исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова.

«Возможно, все будет хорошо и вакцина окажется эффективной и безопасной. Но при одной мысли, что врачи получат препарат, который может вызвать иммунные патологии, становится страшно», – заявила MedPortal председатель медицинского профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Она подчеркнула, что профсоюз будет призывать медицинских работников отказываться от вакцинации до тех пор, пока не будут опубликованы научные данные об эффективности, а главное, безопасности препарата.