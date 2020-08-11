Озвучено название первой зарегистрированной вакцины от коронавируса

11.08.2020, 12:30, Новости дня

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

«Спутник-1» активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый «момент Спутника» для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V», – передает РИА «Новости» объяснение названия.

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.

Напомним, ранее во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.