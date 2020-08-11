Муж певицы Легкоступовой объяснил, как супруга проломила голову

11.08.2020, 12:30, Новости дня

Супруг певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов объяснил, почему жена попала в больницу с проломленной головой.

Фирсов в разговоре со StarHit заявил, что на данный момент здоровью артистки ничего не угрожает, беспокоиться не о чем.

«Все произошло примерно дней восемь назад. Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу, а в какую – не скажу во избежание ажиотажа», – сказал яхтсмен.

По его словам, певица сейчас находится в сознании, через несколько дней планируется ее выписать.

«Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали. Какой-то черный пиар. Не надо так пугать людей», – добавил Фирсов.

Ранее сообщалось, что исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу; певицу с пробитой головой нашла дочь.

По данным СМИ, Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом несколько дней не выходила на связь. А после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.