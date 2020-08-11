 

Алиса Милано начала лысеть из-за коронавируса

11.08.2020, 12:30, Разное

Лысеющая актриса из сериала «Зачарованные» Алиса Милано продемонстрировала последствия затяжной болезни COVID-19 на фоне перенесенного коронавируса. Артистка записала видео, запечатлевшее, как во время расчесывания у нее волосы выпадают целыми прядями.
О заражении коронавирусом Алиса Милано пояснила еще в апреле, с тех пор она успела от него избавиться, но последствия болезни до сих пор дают о себе знать. Таких пациентов в медицинских кругах называют «дальнобойщиками». Актриса продемонстрировала, что после расчесывания волос на руках у нее остаются целые пряди. Поэтому она попросила отнестись к коронавирусу серьезно, ведь это может грозить облысением.

По словам Алисы Милано, изначально она не верила в существование коронавируса. Однако все изменилось, когда она потеряла обоняние, начала испытывать боли и ей казалось, что на груди у нее сидит слон, поскольку актриса могла с трудом дышать. За две недели она похудела на 4 кг, ведь еда практически сразу выходила из нее после трапезы.



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