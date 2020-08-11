Дональд Трамп перепутал Первую и Вторую мировые войны

11.08.2020, 12:17, Разное

Президент США Дональд Трамп в очередной раз удивил своей речью. Отвечая на вопросы журналистов, он перепутал Первую и Вторую мировые войны, посчитав причиной окончания боевых действий то, что «солдаты заболели».

Как пишет «Политэксперт», новый конфуз главы государства произошел на пресс-конференции в Белом доме. Среди обсуждаемых в ее ходе тем был и вопрос пандемии коронавируса. Как известно, в США наблюдаются высокий прирост количества заболевших Covid-19. Один из журналистов обратился к Трампу с вопросом, как бы он отнёсся к деятельности предыдущего президента в такой ситуации.

В ответ на это Трамп заявил, что разразившаяся в 1918-1920 годах эпидемия гриппа «испанки» стала причиной окончания Второй мировой войны. Между тем, этот летальный недуг продолжался в период 1914-1918 годов, а Вторая мировая война началась в 1939 году, закончившим в 1945-м. Количество умерших на планете от испанского гриппа составило от 50 до 100 миллионов человек. Именно то, что «солдаты заболели», уверен американский президент, привело к завершению войны.

Относительно же Барака Обамы, то нынешний глава Белого дома не требовал бы его отставки в подобных условиях. Сейчас власти США приняли весь необходимый комплекс мероприятий для того, чтобы сдержать распространение вируса, уверен Дональд Трамп.