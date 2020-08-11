МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем

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11.08.2020, 12:16, Новости дня

Над Чукотским морем российские МиГ-31 осуществили перехват американского беспилотника Global Hawk, сообщил Национальный центр управления обороной России.

«11 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чукотского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа», – цитирует РИА «Новости» сообщение центра.

Российские самолеты с безопасного расстояния «идентифицировали его как беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США».

Беспилотник развернулся в сторону от российской границы, после чего истребители вернулись на аэродром базирования.

«Все полеты российских самолетов МиГ-31 проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Росси БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США не допущено», – заключили в центре.

В понедельник российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика.



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