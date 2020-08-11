Глава МВД Грузии: Пока трупы грузинских солдат лежали в полях, Саакашвили устраивал дискотеки

11.08.2020, 12:16, Новости дня

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в контексте памяти о войне с Россией в августе-2008 напомнил, что прежние власти страны устроили дискотеку в Тбилиси в то время, как в Южной Осетии еще «не остыли трупы» грузинских солдат, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы делаем все возможное (для мирного урегулирования) с привлечением наших друзей, международных организаций. Войну мы не начнем. А те, кто нас упрекают в бездействии, в то время были во власти и было бы неплохо спросить у них, почему произошла война», – сказал он журналистам в населенном пункте Шиндиси, где поминают павших 11 августа 2008 года грузинских солдат.

«И еще хорошо было бы спросить, пока останки наших героев были в полях и лесах, в Тбилиси (прежние власти) проводили концерты и дискотеки, что они праздновали?», – сказал министр.

Речь о митинге в Тбилиси 12 лет назад, устроенном экс-президентом Михаилом Саакашвили, который чуть ли не объявлял о победе над Россией.

В Шиндиси произошел один из самых памятных боев, погибли 17 грузинских военных, о мужестве и храбрости которых с уважением отзывались потом и российские солдаты, проводившие операцию по принуждению Грузии к миру.

Госминистр по примирению Теа Ахвледиани сообщила в Шиндиси, что мужество грузинских солдат «обязывает нас защищать и сохранять мир, примирить разделенное войной общество, продолжать мирную политику по объединению страны».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, из поражения в августе 2008 года Грузия делает неправильные выводы.