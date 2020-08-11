Минпросвещения сообщило о готовности образовательных организаций к учебному году

11.08.2020, 12:16, Новости дня

К началу нового учебного года в РФ готовы более 36 тыс. образовательных учреждений, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году», – сказал он, передает ТАСС.

Министр уточнил, что занятия в российских школах начнутся с 1 сентября в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности.

По его словам, «в этом году в первый раз в жизни школьный порог переступят 1 млн 900 тыс. первоклассников». «Всего новый учебный год наступит для 17 млн школьников, 7 млн дошколят, а с учетом получающих среднее профессиональное образование, это в целом 27 млн ребят, которых примут 80 тыс. образовательных организаций», – сказал Кравцов.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса привела к крупнейшему в современной истории провалу в системе образования по всему миру, способна свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство.