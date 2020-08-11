Поклонники не узнали Нюшу на новом фото на отдыхе

11.08.2020, 12:09, Разное

В конце июля Нюша с супругом и дочерью уехали отдыхать в Крым. Артистка часто публикует фото с отдыха, однако последний снимок разочаровал поклонников, которые не узнали ее из-за цвета волос и неудачного ракурса.

На фотографии Нюша позирует в голубом купальнике возле статуи под развесистыми соснами. Наверху можно увидеть роскошную виллу, в которой, как предположили фолловеры, остановилось семейство. Многим пользователям показалось, что певица выбрала для публикации не совсем удачный снимок. Из-за того, что ракурс снизу вверх, ноги артистки кажутся огромными. При том, что она маленького роста, создается впечатление, что стопа 40 размера. Кроме этого, Нюшу раскритиковали и за красно-рыжий цвет волос. Возможно, это результат неудачного фотошопа, так как знаменитость последнее время красится только в светлые тона. Поклонники попросили певицу сменить цвет волос и признались, что им хотелось бы видеть ее с черными локонами.

Нюша с удовольствием делится с подписчиками тем, как проходит ее семейный отдых. Она показала, как купалась с дочкой в бассейне, каталась на шикарной яхте и даже делала татуировки.