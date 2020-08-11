 

Гоша Куценко заявил, что поддерживает курортные романы

11.08.2020, 11:53, Разное

В эфире «Русского радио» во время беседы с Аллой Довлатовой Гоша Куценко заявил, что поддерживает курортные романы. По словам актера, ради этого необходимо жить и ездить отдыхать на море.
Гоша Куценко убежден, что в курортных романах нет ничего предосудительного. Он признается, что в его жизни были подобные эпизоды, но это в прошлом. Актер пошутил, что на отдыхе он следит за супругой и переживает за ее безопасность, так как она очень любит плавать.

Как отметил артист, на отдыхе между людьми могут быть «случайные связи». Можно поехать с женой и для экономии средств завести курортный роман с ней. Например, представить, что не знакомы друг с другом.

Супругой Гоши Куценко является фотомодель Ирина Скриниченко, с которой у него разница в возрасте составляет 13 лет. Жена подарила актеру двоих дочерей – Евгению и Светлану.
https://yandex.ru/turbo/s/teleprogramma.pro/news/1388483-radi-etogo-i-stoit-ehat-otdyhat-gosha-kucenko-podderjal-kurortnye-u3419/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop



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