Гоша Куценко заявил, что поддерживает курортные романы

11.08.2020, 11:53, Разное

В эфире «Русского радио» во время беседы с Аллой Довлатовой Гоша Куценко заявил, что поддерживает курортные романы. По словам актера, ради этого необходимо жить и ездить отдыхать на море.

Гоша Куценко убежден, что в курортных романах нет ничего предосудительного. Он признается, что в его жизни были подобные эпизоды, но это в прошлом. Актер пошутил, что на отдыхе он следит за супругой и переживает за ее безопасность, так как она очень любит плавать.

Как отметил артист, на отдыхе между людьми могут быть «случайные связи». Можно поехать с женой и для экономии средств завести курортный роман с ней. Например, представить, что не знакомы друг с другом.

Супругой Гоши Куценко является фотомодель Ирина Скриниченко, с которой у него разница в возрасте составляет 13 лет. Жена подарила актеру двоих дочерей – Евгению и Светлану.

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