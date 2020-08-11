Медики: Депрессия и тревожность увеличивают объем мозга

11.08.2020, 11:53, Разное

Ученые из Австралии выяснили, что тревожность и затяжная депрессия способны привести к тому, что одна часть мозга увеличивается, а размер второй – уменьшается. В ходе исследования был изучен орган свыше десяти тысячи участников.

Отмечается, что депрессия способствует сокращению объема гиппокампа той части мозга, которая отвечает за обучение и состояние памяти. Когда вдобавок присутствует чувство тревожности, то фиксируется стремительный рост миндалевидного тела.

По словам исследователей, настоящее влияние депрессии на мозг до конца не изучено. Испытуемые с повышенном уровнем тревожности и подавленностью демонстрировали сокращение объема мозга в некоторых областях, но миндалевидное тело росло. В среднем тревога на 3% уменьшает воздействие депрессии на объем главного органа ЦНС. В будущем специалисты проведут дополнительные научные работы, чтобы понять, как взаимосвязаны соответствующие процессы.