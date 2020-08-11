 

Азаров указал на важное отличие Лукашенко от Януковича

11.08.2020, 11:53, Новости дня

«Угроза применения санкций со стороны Запада – это внешний антураж, который производил впечатление на Януковича, а на Лукашенко – вряд ли. Потому он способен не допустить хаос в Минске», – сообщил газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, говоря о сходстве и различии протестов в Киеве и Минске.

«Сценарии протестов абсолютно одинаковые. Создаются активные группы молодых людей, проплачиваются и направляются на улицы. И причины для протеста используются очевидные – это трудности, которые всегда бывают в любом государстве», – рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам собеседника, отличие протестов в Минске от ситуации на Украине заключается в том, что Александр Лукашенко выстроил систему власти, которая ориентируется на него. «На Украине во время Майдана этого не было, потому что все силовые структуры были засорены агентами стран влияния, которые саботировали выполнение команд Виктора Януковича. И даже не просто саботировали, а активно способствовали свержению власти», – напомнил он.

Более того, у Лукашенко есть немалый опыт и он прекрасно понимает, кто стоит за организаторами протестов, считает экс-премьер. «Угроза применения санкций со стороны Запада – это внешний антураж, который производил впечатление на Януковича, а на Лукашенко – вряд ли. Потому Лукашенко способен не допустить хаос и анархию, которая была во времена «Оранжевой революции» и последнего Майдана в Киеве», – резюмировал Азаров.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

08.07 / RP – после волны новых заболеваний коронавирусом сербы потребовали отставки президента

10.07 / Топ-менеджер немецкой компании пытался привлечь трейдеров секретными документами о «Новичке»

02.07 / Ла Лига. “Бетис” на домашней арене уступил “Вильярреалу”

31.07 / Украина запросила экстрадицию задержанных в Беларуси бойцов ЧВК “Вагнер” – Офис генпрокурора

27.06 / Душа трассы “Нева”: бронзовый солдат, вставший на защиту Родины

07.08 / Богатейший депутат Сургута задекларировал 26 квартир и 10 самолетов

26.07 / Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

10.07 / Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

17.07 / В Сан-Диего потушили пожар на борту десантного корабля ВМС США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска