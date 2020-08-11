Азаров указал на важное отличие Лукашенко от Януковича

11.08.2020, 11:53, Новости дня

«Угроза применения санкций со стороны Запада – это внешний антураж, который производил впечатление на Януковича, а на Лукашенко – вряд ли. Потому он способен не допустить хаос в Минске», – сообщил газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, говоря о сходстве и различии протестов в Киеве и Минске.

«Сценарии протестов абсолютно одинаковые. Создаются активные группы молодых людей, проплачиваются и направляются на улицы. И причины для протеста используются очевидные – это трудности, которые всегда бывают в любом государстве», – рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам собеседника, отличие протестов в Минске от ситуации на Украине заключается в том, что Александр Лукашенко выстроил систему власти, которая ориентируется на него. «На Украине во время Майдана этого не было, потому что все силовые структуры были засорены агентами стран влияния, которые саботировали выполнение команд Виктора Януковича. И даже не просто саботировали, а активно способствовали свержению власти», – напомнил он.

Более того, у Лукашенко есть немалый опыт и он прекрасно понимает, кто стоит за организаторами протестов, считает экс-премьер. «Угроза применения санкций со стороны Запада – это внешний антураж, который производил впечатление на Януковича, а на Лукашенко – вряд ли. Потому Лукашенко способен не допустить хаос и анархию, которая была во времена «Оранжевой революции» и последнего Майдана в Киеве», – резюмировал Азаров.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.