Realme может выпустить самый дешёвый смартфон с 5G стоимостью менее 200 долларов

11.08.2020, 11:53, Разное

Новый бюджетный смартфон с возможностью работы в сетях формата 5G может выпустить Realme. При этом стоимость устройства китайской компании составит менее 200 долларов США.

Согласно информации блогеров, Realme уже зарегистрировала грядущую новинку. Это значит, что появиться на полках магазинов она может в ближайшее время, ценник девайса не превысит при этом отметки в две сотни долларов. Если все данные инсайдеров верны, то смартфон станет самым дешёвым на рынке аппаратом с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения.

Кроме модуля 5G, «умный телефон» также получит большой по объему аккумулятор. Емкость батареи составит почти 5 тысяч мАч, пока в Сети нет сведений о названии аппарата, однако во многом он будет похож на V5 от Realme. Дисплей смартфона получил диагональ в 6,52 дюйма, скорее всего, его частота обновления будет тоже 60-герцной. Длина корпуса устройства равна 164,4 миллиметра, ширина и толщина соответственно – 76 х 8,6 миллиметра.

Работать новый Realme будет на платформе MediaTek Dimensity с индексом 720. Возможности SoC дополнит 4-гигабайтный модуль оперативной памяти. Наиболее вероятным эксперты считают ценник базового оснащения новинки в 170 долларов. Официальных подтверждений указанных критериев пока нет, однако руководство Realme может уже в текущем месяце объявить анонс устройства.