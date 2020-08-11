 

Голикова призвала регионы резервировать койки на лето и осень для больных COVID-19

11.08.2020, 11:53, Новости дня

Коронавирус никуда не уходит, российским регионам следует резервировать койки для летнего и осеннего сезонов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.

«Мы понимаем, что COVID никуда не девается. И, более того, у нас есть и ваше (президента Владимира Путина) поручение, и поручение председателя правительства (Михаила Мишустина) по поводу того, что регионы должны обеспечить резервирование коек и для, на сегодня, летнего сезона, и для осенне-зимнего сезона», – сказала Голикова, передает РИА «Новости».

В то же время она добавила, что медицинские организации в регионах должны возвращаться к плановой работе, передает ТАСС.

«Сейчас мы стратегически нацелены на то, чтобы регионы активно возвращали медицинские организации в плановую работу. И уже, если сравнивать 1 июня и 1 июля, то количество коек, которое перешло в плановую медицинскую помощь, составило более 35 тысяч», – сказала она.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что медикам, работающим с больными коронавирусом, пенсионный стаж будет начисляться особым образом – день за два.

За минувшие сутки в РФ выявлено 4945 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 897 тыс. случаев заболевания. 



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