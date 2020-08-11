Названо число причастных к терроризму мигрантов, которые пытались попасть в Россию

11.08.2020, 11:33, Новости дня

В Россию за последние 1,5 года не пропустили свыше 820 человек, которые причастны к терроризму и экстремизму, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

На заседании комитета под руководством председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова обсуждали борьбу с проникновением террористов и их пособников в страну по миграционным каналам, передает РИА «Новости».

«Председатель комитета проинформировал участников заседания о результатах проведенных мероприятий, благодаря которым с начала 2019 года не допущен въезд в страну более 820 лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности, и отметил, что нельзя допустить использования миграционного потока международными террористическими организациями», – отмечается в сообщении НАК.

Ранее сотрудники ФСБ задержали выходцев одной из среднеазиатских республик, готовивших убийства военнослужащих и правоохранителей и собиравшихся после этого выехать на территорию ближневосточного региона.