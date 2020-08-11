Бомбардировщики начали учения под Саратовом

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11.08.2020, 11:29, Новости дня

Летно-тактические учения под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша стартовали в Саратовской области. В них примут участие бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, сообщили в Минобороны.

«В ходе мероприятия будут отработаны задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как уточнили в Минобороны, учения продлятся до конца недели, они проводятся согласно плану боевой подготовки на 2020 год.

Напомним, в апреле российская армия получила два стратегических ракетоносца Ту-160 после модернизации.



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