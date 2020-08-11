Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

11.08.2020, 11:33, Новости дня

Сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

“Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции”, – сказал российский президент.

По словам Путина, его проинформировали о том, что вакцина “работает” эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Издание The Wall Street Journal ранее писало, что российские ученые активизировали усилия по созданию вакцины от коронавируса в ответ на требование президента Владимира Путина разработать ее к осени; в стране исследуются 10 экспериментальных вакцин. Один из препаратов тестируют на военных.

16 июня стало известно, что российский минздрав разрешил испытания вакцины от коронавируса на людях.

21 июля первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая вакцина от COVID-19 уже готова.

4 августа в российском Национальном исследовательском центре имени Гамалеи уточнили, что планируют начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года.

О том, что от коронавирусной инфекции может быть вакцинирован президент РФ Владимир Путин, в авторской программе главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман в мае говорил бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Его слова подтвердил российский политолог Станислав Белковский. Он сказал, что, по некоторым данным, уже значительная группа высоких и высших должностных лиц вакцинировалась от коронавируса.

В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19. Об этом 31 июля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.