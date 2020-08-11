Степанов: Все ожидали вторую волну коронавируса в октябре-ноябре, но резкий рост наблюдается уже сейчас

11.08.2020, 11:31, Новости дня

Вторую волну коронавируса в Украине и в мире прогнозировали в октябре, но число новых случаев заражения растет уже сейчас. Об этом на брифинге 11 августа сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенный рост числа больных, где-то в октябре-ноябре и будет идти с сезонной эпидемией гриппа. Так считал весь мир – что существенное увеличение числа больных COVID-19 начнется осенью, где-то в октябре-ноябре. Но мы сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества заболевших COVID-19”, – сказал он.

Степанов подчеркнул, что Минздрав увеличил число тестирований и восстановил систему эпидемического надзора.

Министр призвал граждан придерживаться противоэпидемических мер.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 11 августа коронавирусом в мире заразилось 20 020 679 человек. Жертвами COVID-19 стало 734 803 человека, выздоровело 12 223 978 человек.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1158 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 83 115, умер 1951 пациент, выздоровело 44 934 человека.

4 августа главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что с октября по апрель в Украине возможно увеличение количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне сезона распространения гриппа и ОРВИ.