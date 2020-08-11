ЦИК Белоруссии пригрозил повышать результаты Лукашенко, пока протесты не прекратятся

11.08.2020, 11:41, Разное

Центризбирком Белоруссии пригрозил и дальше повышать результаты Александра Лукашенко в случае, если протесты его противников не прекратятся. По словам главы ведомства Лидии Ермошиной, «спорить с официальными цифрами бесполезно».

– Если сейчас вот эта вакханалия не прекратится, будет не 80%, а больше, я это вам обещаю. Я это могу устроить. Вместо того, чтобы поздравить Александра Григорьевича, безобразно себя ведёте. Это граждане ещё называется. Граждане ходят на работу, а по ночам спят дома, – сказала она на пресс-конференции.

Глава ведомства также пообещала, что на следующих выборах, «если, конечно, будет решение снова проводить выборы после этих бесчинств», данные всех кандидатов будут немедленно передаваться в правоохранительные органы для возбуждения дел.