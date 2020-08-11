Новая версия Skoda Octavia появится в РФ осенью

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11.08.2020, 11:40, Новости дня

Актуальная версия Skoda Octavia уже не доступна для заказа в России, тогда как премьера обновленной генерации состоится через месяц.

Эксперты указали, что официальный дебют новой Skoda Octavia для российского рынка состоится уже 16 сентября, а месяцем позже стартует серийный выпуск автомобиля. Вместе с тем предполагается, что модель изначально поступит в кузове лифтбэк с несколькими вариантами мотора. В частности, под капотом применят 1,6-литровый агрегат на 110 л.с. и улучшенную версию на 1,4 литра с отдачей 150 л.с.

В новом исполнении применят восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Пока остальные характеристики автомобиля удерживаются в тайне и будут озвучены позже. Сведения о комплектациях и цене на новую модель Skoda Octavia озвучат уже к ноябрю нынешнего года.



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