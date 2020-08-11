Личное: В Крым? Не поеду!

11.08.2020, 11:31, Разное

Лично я не поеду отдыхать в Крым. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Задумалась: «А, собственно, почему?»



У меня имеется стойкое предубеждение против сервиса в Крыму.

Неудобно. Насрано. Некрасиво. И дорого.

Однако давайте предположим, что эти вопросы будут решены (на самом деле, нет). Допустим, что Крым станет удобным, чистым и красивым.

Поеду ли я туда в таком — чисто гипотетическом — случае? Неа. Не поеду.

Объяснить, почему? Или посмотрите на фото внимательнее, чтобы понять самим?

Хорошо, я объясню, чтобы не было недомолвок.

Кто едет в Крым и на курорты Краснодарского края? Простенькие, глупенькие провинциалы, не избалованные нормальным сервисом.

Им и во дворе посрать — ну, нормально. Нет душевой в номере? Потерпим. Море же рядом — там и подмоемся.

Зато, говорят они, Крым — это бренд. И Сочи. Кто хоть раз не отдыхал в Сочи, тот лох, считают они.

Хочу я отдыхать рядом с такими людьми, которые писают в море? Неа.

Я вам больше про таких людей расскажу. Могли бы они позволить себе Турцию и Эмираты? Черногорию? Тай? Да, могли бы.

Посмотрим на них внимательно: у семилетней девочки в руках — айфон. Можно было бы купить ей что-то попроще, а на остатки денег не ехать в Крым?

Ты чо, тут же развопится мамаша. Этожыайфон и ирпотс! Нада быть в тренди!

Я возмущалась ранее наглости отельеров и рестораторов российских курортов? Так вот, зло — не они, а те, кто их сервис жрёт, как говно с лопаты.

Где бы были эти курортные рвачи, если бы тётки к ним не ехали? Им бы пришлось свой Крым языком вылизать, номера прибрать, пляжи от палаток очистить, цены снизить и привлекать отдыхающих качеством услуг, а не названием Крым.

Без лоха, как говорится, и жизнь скучна.

И лохи эти покупают не продукт, а название.

Нормальным же людям я посоветую следовать моему примеру: не обращать внимание на дрянь за дорого, а пользоваться качественными вещами и услугами за адекватную цену.