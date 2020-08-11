Дочь Путина сделала прививку от коронавируса

11.08.2020, 11:30, Новости дня

Одна из дочерей российского лидера Владимира Путина поучаствовала в эксперименте и сделала прививку от коронавируса.

На совещании с правительством президент объявил о регистрации первой в мире российской вакцины от коронавируса, передает РИА «Новости».

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и все», – сказал Путин.

Глава государства сообщил о необходимости в ближайшее время наладить массовый выпуск российской вакцины от коронавируса.

Также он поблагодарил всех, кто принимал участие в работе над первой вакциной от коронавируса, поскольку «это очень важный шаг для всего мира».