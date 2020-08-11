 

Дочь Путина сделала прививку от коронавируса

11.08.2020, 11:30, Новости дня

Одна из дочерей российского лидера Владимира Путина поучаствовала в эксперименте и сделала прививку от коронавируса.

На совещании с правительством президент объявил о регистрации первой в мире российской вакцины от коронавируса, передает РИА «Новости». 

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и все», – сказал Путин.

Глава государства сообщил о необходимости в ближайшее время наладить массовый выпуск российской вакцины от коронавируса. 

Также он поблагодарил всех, кто принимал участие в работе над первой вакциной от коронавируса, поскольку «это очень важный шаг для всего мира». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / ВОЗ заявила о невозможности массово применять вакцину от коронавируса в 2020 году

26.06 / Мосгоризбирком повторно проверит списки избирателей

09.07 / США планируют обучать кипрских военных

28.06 / В Украине второй день подряд фиксируется снижение числа новых случаев COVID-19

31.07 / Путин обязал росгвардейцев представляться гражданам

02.07 / Кроссовер Audi Q4 E-tron выходит на финальные испытания

24.07 / В «Вертолетах России» объяснили смысл объединения КБ Миля и Камова

08.07 / ZDF – Меркель призвала ЕС сохранять единство перед лицом пандемии и внутренних противников

28.06 / Число новых случаев коронавируса в РФ третий день подряд оказалось ниже 7 тыс.

01.07 / Кабмин Украины инициировал штрафы за отсутствие масок в общественных местах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска