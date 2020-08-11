 

Для российского истребителя Су-30СМ разработают ракету двойного назначения

11.08.2020, 11:30, Разное

В рамках программы модернизации российского истребителя Су-30СМ военные инженеры разработают для него тяжелую ракету двойного назначения X-32. Сама опытно-конструкторская работа (ОКР), запущенная в 2015 году, получила название «Адаптация-Су».
Ракету двойного назначения X-32 удастся использовать для атаки вражеских кораблей или стрельбы по объектам, координаты которых имеются в бортовом компьютере. При этом достаточно одного попадания, чтобы потопить любой корабль классом меньше авианосца. А уже несколько ракет с кумулятивно-фугасной боевой частью способны уничтожить любой авианосец.

Вооружение истребителя Су-30СМ ракетой двойного назначения X-32 позволит использовать фронтовой авиации дальнобойные крылатые боеголовки, летящие почти с гиперзвуковой скоростью. Однако истребитель сможет на себе нести лишь одну такую ракету.



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