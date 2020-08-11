Названы избавляющие от боли в желудке напитки

11.08.2020, 11:30, Разное

Медики назвали напитки, которые способны избавить человека от боли в желудке. В их число попал чай из ромашки или же мелиссы.

Дискомфортные ощущения в желудке может спровоцировать плотный обед, реакция на лекарственный препарат или же стресс. От боли человека способны избавить несколько напитков. Одним из таковых считается лимонный бальзам. Спазмы снимает эфирное масло мелиссы, оно рассеивает метеоризм. Для приготовления чая нужно залить водой примерно три чашки сушеных листьев растения и дать им настояться. В течение дня можно выпивать до трех чашек напитка.

Действенным является сочетание аниса, фенхеля и тмина. Если накопилось много газов, давящих на сердце и диафрагму, то напиток из вышеназванных продуктов поможет избавиться от дискомфортных ощущений. Компоненты необходимо добавлять в равных пропорциях. Перед приготовлением их рекомендуется измельчить.

Масло, которое содержится в ромашке, обладает противовоспалительным эффектом, оно способствует заживлению ран. Одну столовую ложку цветов стоит залить стаканом кипятка. Напиток должен настояться в течение пяти минут перед употреблением.