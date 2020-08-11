Большинство россиян оказались не готовы оформлять электронные паспорта

11.08.2020, 11:30, Новости дня

Порядка 73% россиян в 2020 году против 59% в 2019 году не готовы оформлять для себя электронные паспорта, так как опасаются доступности данных для третьих лиц и утечки информации, а также возможных сбоев в системе и базе данных, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, электронный паспорт хотели бы оформить 16% россиян, в прошлом году этот показатель был равен 31%. «Большинство россиян не выразили желания иметь паспорт в электронном формате (73%), а каждый десятый затруднился с выбором (11%)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ. В 2019 году против нововведения высказывались 59% опрошенных.

Одним из ключевых достоинств электронного паспорта, по мнению россиян, является его формат – документ нельзя потерять и его не украдут (9%). Еще 6% отметили в качестве преимущества то, что документ не нужно носить с собой, а также его долговечность (5%).

Для 24% опрошенных риски нового формата документа связаны с возможной утечкой данных третьим лицам. В прошлом году об этом говорили лишь 4% россиян. При этом 17% граждан РФ считают этот документ в электронном виде ненадежным. Еще 8% опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Также 3% россиян считают, что данные могут быть утеряны.

Водительское удостоверение в электронном формате хотели бы оформить 23% россиян, при этом почти три четверти (73%) опрошенных не хотели бы иметь права в цифровом формате.

«Говоря об иных документах, которые предпочтительно оформить и иметь в электронном виде, чаще наши соотечественники называли СНИЛС (12%), ОМС (10%), ИНН (8%) и страховые полисы (8%). Сказали, что не хотели бы переводить в цифровой формат никакие документы, 16% россиян, а затруднились ответить на вопрос 52%», – говорится в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 19 июля 2020 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в мае россиян заверили в безопасности данных при использовании цифрового паспорта.