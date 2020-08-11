Диетолог Медведева навала пять продуктов для защиты от коронавируса

11.08.2020, 11:30, Разное

Диетолог Зинаида Медведева назвала пять продуктов, которые нужно включить в рацион для защиты от коронавируса. Она напомнила, что одним из залогов крепкого иммунитета является питание.

В рацион необходимо включить грибы, которые способствуют усилению защитного действия антител в слюне. В результате инфекции очень трудно попасть в организм. Грибы содержат не только белок, но и селен, медь и иные минералы, помогающие вырабатывать эритроциты. В брокколи содержится больше витамина С, нежели в апельсине. Кроме того, овощ по содержанию кальция способен конкурировать с молоком. Основа иммунитета человека формируется в кишечнике, а брокколи способствует нормальной его работе.

В рационе должно присутствовать оливковое масло первого отжима. Этот продукт увеличивает число иммунных клеток и способствует их активизации. В его составе присутствуют ненасыщенные полезные жиры, полифенолы, предотвращающие воспалительные процессы. Это в особенности важно в профилактике коронавируса.

Гранатовый сок увеличивает численность в организме полезной бактерии Akkermansia. Они важны для поддержания иммунитета. Чтобы не подхватить COVID-19,необходимо есть чернику и голубику. Эти две ягоды обладают клетчаткой и витамином С.