Маас везёт в Москву надежды европейского бизнеса

11.08.2020, 11:23, Новости дня

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас едет с визитом в Москву, пишет Die Welt. Помимо всего прочего он везёт туда коллективное письмо от европейских бизнесменов с просьбой открыть границы страны. Компании Евросоюза вот уже пятый месяц страдают из-за ограничений, принятых для борьбы с коронавирусом, и терпят огромные убытки, объясняет издание.



Reuters

Границы между Россией и ЕС закрыты вот уже пять месяцев, и из-за этого европейский бизнес терпит огромные убытки, пишет Die Welt. Менеджерам и специалистам нужно как можно скорее попасть в страну. Также предприятия опасаются, что из-за сложившейся ситуации их сделки достанутся конкурентам из стран, не входящих в Евросоюз. В связи с этим европейские бизнесмены решили написать российским властям коллективное письмо с просьбой открыть границы.

И передать его должен министр иностранных дел Германии Хайко Маас, продолжает издание. Во вторник он приедет в Москву и выступит в качестве «лоббиста и вестника надежды» для компаний не только из ФРГ, но и из всего ЕС. Европейский бизнес находится «на грани нервного истощения». Ситуация стала «невыносимой», и предприятия готовы «хвататься за любую соломинку», чтобы обеспечить специалистам возможность беспрепятственно пересекать границу.

Сейчас же для этого требуется особое разрешение, которое из принципа не выдаётся дважды. ЕС также закрыл въезд для россиян, так как РФ находится в числе стран с повышенным риском заражения. Москва бы не прочь поменять это, но в Брюсселе настаивают на едином для всех европейских стран решении. При этом в Берлине особо не спешат отменять ограничения. И эта осторожность обоснованна, ведь несмотря на снижения числа заражений, всё же по общему числу инфицированных РФ занимает четвёртое место в мире.

С «мёртвой точки» ситуацию должен сдвинуть визит Мааса, пишет Die Welt. Это событие будет иметь большие последствия для инвестиционных проектов и проектов по техническому обслуживанию. Компании в странах ЕС ещё не отошли от последствий санкционной войны из-за Украины. Теперь же опасаются, что потерпят ещё большие потери из-за того, что их бизнес отойдёт китайским конкурентам. Сейчас угроза не так велика. Но с некоторыми другими странами, например, Турцией и Великобританией, РФ уже смогла договориться о взаимном открытии границ. И этот список вскоре пополнит Швейцария, отмечает издание.